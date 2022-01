INIZIA IL 2022: auguri di buon anno dalla redazione giornalistica di TuttoCalcioCatania

Si chiude un 2021 caratterizzato da mille difficoltà in casa Catania. Un anno amaro per le illusioni e lo sviluppo degli eventi che hanno determinato il fallimento del Calcio Catania 1946 matricola 11700, la perdita della voce storica dei colori rossazzurri, l’indimenticabile Stefania Sberna. Un 2021 che, difficoltà calcistiche del Catania a parte, ha segnato le vite di ognuno di noi. C’è chi avrà avuto comunque motivi validi per sorridere. Altri non sono stati altrettanto fortunati, vedendo amplificate ansie e frustrazioni. In tutti i casi c’è la voglia di guardare al futuro con rinnovata speranza, salute e serenità. Ne approfittiamo per ringraziarvi per la fiducia concessa, fonte di stimolo ed incentivo a produrre un’informazione corretta e responsabile. Ci proviamo, con la giusta dose di umiltà ed equilibrio. Auguri sinceri dalla nostra redazione giornalistica e grazie di cuore a tutti, particolarmente a chi ci segue da tempo con stima ed affetto immutati.

