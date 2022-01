ACCADDE OGGI: 25 gennaio 2004, Mascara-Oliveira-Taldo trascinano il Catania

Vittoria per 3-0 sul Venezia

25 gennaio 2004. Il Catania allenato da Stefano Colantuono cerca la prima vittoria del nuovo anno solare. Avversario, in Serie B, il Venezia. Missione compiuta. Dopo le sconfitte riportate al cospetto di Fiorentina (3-2) e Triestina, oltre al pareggio a reti inviolate di Avellino, l’Elefante non fallisce l’appuntamento con i tre punti piegando la resistenza del Venezia allo stadio “Cibali”. Troppo forte la voglia di riassaporare il gusto dolce del successo, per di più davanti ai propri tifosi. Il campo sancisce una supremazia chiara e netta con un 3-0 che porta le firme degli attaccanti Giuseppe Mascara (49′), Luis Oliveira (61′) e Carlo Taldo (85′) dopo un primo tempo sostanzialmente in equilibrio.

Questa la formazione rossazzurra scesa in campo (4-3-3):

Squizzi

Diliso

Stendardo

Terra

Giallombardo

Fini

Grieco (75′ Genevier)

Behi

Mascara (87′ Sturba)

Taldo

Oliveira (80′ Berrettoni).

In panchina:

Concetti

Del Grosso

Fusco

Zeoli

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***