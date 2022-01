ACCADDE OGGI: 29 gennaio 2018, Tedeschi regala al Catania la prima vittoria del nuovo anno

Catania batte Virtus Francavilla 1-0

29 gennaio 2018. Esattamente quattro anni fa il Catania di Cristiano Lucarelli conquistava la prima vittoria dell’anno solare. Avversaria la Virtus Francavilla allo stadio “Angelo Massimino”.

1-0 il risultato finale e pratica già archiviata al 2′ di gioco. Calcio di punizione pennellato da Francesco Lodi, colpo di testa di Luca Tedeschi e palla subito in fondo al sacco. Gli ospiti, però, non mollano e premono forte sull’acceleratore. Dopo essere andato vicino al raddoppio con Andrea Di Grazia e Francesco Ripa il Catania si blocca, mentre i pugliesi attaccano a pieno organico mettendo spesso in difficoltà i rossazzurri. Tre punti sofferti, sudatissimi, ma importanti. Curiosità: in campo per l’intera durata dell’incontro anche Albertini, allora titolare tra le fila ospiti.

VIDEO – GOL TEDESCHI VISTO DALLA CURVA SUD

TABELLINO PARTITA

Marcatori: 2′ Tedeschi

Catainia (3-5-2): Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan; Caccavallo (28′ Esposito), Biagianti (dal 59′ Rizzo), Lodi, Mazzarani (59′ Fornito), Marchese; Ripa, Di Grazia (59′ Barisic)

Virtus Francavilla (3-5-2): Saloni; Prestia, De Toma, Agostinone; Pino (86’ Valotti), Folorunsho, Biason, Sicurella, Albertini; Lugo Martinez, Madonia (62′ Parigi)

Arbitro: Zanonato di Vicenza

Ammoniti: Caccetta, Prestia, Valotti, Lodi

