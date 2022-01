ACCADDE OGGI (Video): 20 gennaio 2013, Bergessio-Barrientos. Il Catania vola a Genova

Genoa sconfitto 0-2 in Serie A

20 gennaio 2013, campionato di Serie A. Sempre più in crisi i genoani sconfitti in casa dal bel Catania di Maran, in vantaggio già dopo 4′ con Bergessio. L’attaccante del Catania segue lo scatto di Gomez e, servito sul filo del fuorigioco da un lancio che scavalca tutto il centrocampo genoano, deposita comodamente in pallone in fondo al sacco. Confusione e poche idee per gli uomini di Delneri che pagano anche un paio di occasioni sprecate da Borriello. Nel finale il pregevole raddoppio di Barrientos che riceve in area sulla destra e traccia un sinistro morbido sul palo opposto. Catania batte Genoa 2-0, con pieno merito.

Tabellino partita

GENOA (4-4-2) Frey; Sampirisi (4′ st Rossi), Granqvist, Manfredini, Moretti; Olivera (12′ st Floro Flores), Kucka, Matuzalem, Antonelli; Borriello, Immobile (25′ st Nadarevic). In panchina: Donnarumma, Zima, Bovo, Bertolacci, Said. Allenatore: Del Neri.

CATANIA (4-2-3-1): Andujar; Alvarez, Bellusci, Spolli, Capuano; Izco, Paglialunga (23′ st Biagianti); Castro, Gomez (34′ st Ricchiuti), Barrientos; Bergessio. In panchina: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Rolin, Salifu, Keko, Doukara. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Rizzoli di Bologna.

RETI: 4′ pt Bergessio; 41′ st Barrientos.

NOTE: Pomeriggio invernale. Terreno in non perfette condizioni. Ammoniti: Matuzalem, Bergessio. Angoli: 6-3 per il Genoa. Recupero: 2′; 3′.

