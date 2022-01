ATTESA PER L’ASTA: bando in elaborazione, Catania ha fame di ripartire

Passano i giorni, cresce l’attesa per la pubblicazione del bando per l’avviamento della procedura competitiva che si concretizzerà a breve. Quale soggetto rileverà il titolo sportivo del Catania? Il Tribunale fallimentare è al lavoro per l’elaborazione del bando che, successivamente, darà luogo all’asta a cui parteciperanno i potenziali acquirenti. Qualosa si muove, sia in termini d’imprenditoria locale che nazionale e non si esclude l’interessamento di fondi esteri. Ma preferiamo attenerci ai fatti, perchè fin troppo spesso le chiacchiere non hanno prodotto alcunchè di significativo alle pendici dell’Etna. Al momento l’unica certezza è che il Tribunale ha esteso l’esercizio provvisorio fino al 28 giugno.

Il Catania è fallito, archiviando 75 anni di storia ma la città resta aggrappata alla possibilità di salvare il titolo. Sicuramente il bando presenterà elementi più stringenti rispetto a due anni fa, quando la Sigi rilevò le quote del Catania. E’ il caso di precisare che allora fu in vendita l’asset del Calcio Catania, stavolta invece entra in gioco l’affiliazione alla FIGC con requisiti ancora più specifici da rispettare sul piano giuridico e della capacità finanziaria, fornendo valide garanzie non solo sul presente ma anche in relazione al futuro societario. Non si può sbagliare, i tifosi chiedono a gran voce che Catania riparta con una proprietà solida, ambiziosa e lungimirante.

