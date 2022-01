BIONDI: definitivamente alle spalle le difficoltà di inizio stagione?

Tra i calciatori più rappresentativi del Catania ’21/22 troviamo anche Kevin Biondi. Nonostante la giovane età il classe ’99 è ormai un veterano dei colori rossazzurri, essendo cresciuto tra le giovanili etnee fino a totalizzare in prima squadra 68 presenze, siglando peraltro 7 reti e 5 assist. Il jolly catanese però, dopo la positivissima annata ’19/20, ha vissuto dei momenti poco felici, dettati forse anche dalla scadenza del vincolo contrattuale lo scorso Giugno. Il passaggio in Serie B al Pordenone sembrò decretare la fine della sua esperienza catanese, ma sul gong della finestra di calciomercato estiva Biondi è ritornato (a titolo temporaneo) in Sicilia.

Nonostante i buoni propositi, durante la prima parte del torneo attualmente in corso Biondi non è riuscito ad incidere in maniera significativa, dando l’impressione di faticare ad entrare nei meccanismi di gioco richiesti da mister Baldini. Contro il Palermo però il tecnico toscano, un po’a sorpresa, ha puntato con decisione sull’atleta siciliano venendo ripagato da una prestazione sontuosa. Si è rivisto il Kevin Biondi di qualche stagione fa quando, sotto l’egemonia di Lucarelli, il jolly ventiduenne ha rappresentato l’arma in più della formazione etnea.

Anche domenica scorsa a Bari l’ex Primavera ha disputato una gara molto positiva, salendo in cattedra soprattutto nel secondo tempo e siglando la rete del momentaneo 1-3. Le aspettative sul giovane atleta sono altissime così come la responsabilità nell’indossare la maglia della propria città. Il ragazzo ha già dimostrato di avere le spalle larghe, dunque la speranza è che in questa seconda parte di campionato le difficoltà iniziali siano state definitivamente accantonate in favore di un Biondi molto più presente e incisivo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***