SERIE C- Modica: “Catania, spero tutto si risolva. Palermo balbettante”

Giacomo Modica, ex allenatore tra le altre della Vibonese, parla della delicata situazione delle squadre siciliane di Serie C ai microfoni de La Sicilia. Nella nostra regione ha vestito le casacche di Palermo, Licata, Messina, Acireale e Atletico Catania allenando il Mazara: “Catania? Mi dispiace. Perchè comunque Catania ha storia, tradizione. Da qualche anno vive una situazione economica difficile. D’altronde è un percorso che in Sicilia hanno fatto altre grandi realtà come Palermo, Messina, Acireale, Trapani. Per il Catania spero che tutto si risolva. Palermo? Ci si aspetta sempre qualcosa di più. I rosanero stanno balbettando. Una grande città come Palermo ha conosciuto palcoscenici importanti, spero torni dove meritano i tifosi. Messina? Ho vissuto due esperienze uniche, stupende, anche attraverso mille peripezie soprattutto nell’ultimo periodo da allenatore. Comunque ho avuto il calore della gente, mi sono sentito a casa mia”.

