CALAPAI: “Crotone, seguo i consigli di Izco e Claiton. Sono stato fermo a causa del Covid”

Prime parole da calciatore del Crotone tramite i canali ufficiali rossoblu per Luca Calapai, che ha già sostenuto i primi allenamenti dopo avere salutato Catania. Ecco quanto ripreso da TuttoCalcioCatania.com: “Mi sono trovato subito abbastanza bene. E’ un ambiente con tanta voglia di lavorare e ragazzi bravissimi che si sono messi a disposizione. Izco e Claiton? Mi hanno un pò descritto l’ambiente perchè sono stati qui negli anni passati. Mi hanno dato qualche consiglio. Servirà tanto lavoro e sacrificio per raggiungere gli obiettivi prefissati. A livello fisico sono stato fermo a causa del Covid, ora sto lavorando di più per entrare in forma”.

