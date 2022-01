CALCIO IN PROVINCIA: Acireale beffato nel finale, vola il Paternò. Biancavilla corsaro

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D ed Eccellenza.

In Serie D, ad Aci Sant’Antonio, Acireale beffato sui titoli di coda. Al 45′ Cavese in vantaggio con Palma, i padroni di casa pareggiano nella ripresa con Ricciardo ma non sfruttano l’uomo in più (espulsione Altobello per doppio giallo) e, in pieno recupero, subiscono la rete dell’1-2 a firma di Banegas viziata da un fallo che l’arbitro erroneamente non ha ravvisato. Biancavilla, invece, corsaro a Castrovillari. Lo Giudice al 9′ della ripresa sblocca il risultato su calcio di rigore. Determinante nell’economia della gara, vinta per 0-1, il portiere La Rosa che in più di un’occasione ha negato la gioia del gol alla formazione locale. Lo stesso portiere ospite è stato espulso nel finale. Vola il Paternò che travolge per 5-0 in trasferta il Cittanova. Foderaro (doppietta), Castorina, Cangemi e Rizzo nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B di Eccellenza cade l’Acicatena a Ragusa per 2-0: autorete di Trovato al 31′ e raddoppio di Maimone al 49′. Viene travolto l’Atletico Catania, in casa, dal Palazzolo. Gli atletisti, scesi in campo con una rosa di baby, crollano sotto i colpi di Cirelli (doppietta), Sako (due realizzazioni anche per lui) e Salemi. Turno di riposo per il Viagrande.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 37 Cavese 35 Acireale 34 Lamezia Terme 34 Paternò 33 Cittanova 27 Santa Maria Cilento 27 Licata 27 Trapani 23 Sant’Agata 23 Portici 22 Sancataldese 20 Real Aversa 19 Rende 18 San Luca 18 Castrovillari 17 Biancavilla 9 Giarre 8 Troina (-6) 8

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 39 Igea 36 Jonica 30 Carlentini 27 Taormina 26 Nebros 24 Siracusa 23 Palazzolo 21 Leonzio 19 Acicatena 15 Real Siracusa Belvedere 14 Virtus Ispica (-1) 12 Santa Croce 10 Viagrande 9 Atletico Catania (-2) -2

