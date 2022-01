CALCIO SICILIANO: Messina, dopo Lo Monaco si dimette Argurio

“L’ACR Messina, preso atto delle dimissioni del direttore sportivo Christian Argurio, comunica la risoluzione consensuale del contratto con lo stesso. Al dirigente un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per le future fortune professionali”. Con questa nota ufficiale, la società peloritana ha annunciato la fine del rapporto con Argurio, che si concretizza dopo l’addio definitivo di Pietro Lo Monaco. Entrambi gli ex Catania, dunque, non fanno più parte del progetto messinese.

