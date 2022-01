EX ROSSAZZURRI – Cantarutti: “Sigi, è andata male ma dalle ceneri nuova era. Popolo rossazzurro avanti con orgoglio e passione”

Uno dei più grandi attaccanti che la storia del Catania ha conosciuto, Aldo Cantarutti, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport auspica un futuro radioso per i colori rossazzurri: “Penso che Baldini sia un tecnico bravo, capace, spero che possa rinascere un nuovo ciclo. Lo spero per una città bellissima che per il calcio ha un amore mai venuto meno. Lo spero per i tifosi che so quanto siano legati a quei colori. La parentesi della Sigi è terminata male, ma dalle ceneri si può costruire una nuova era. E sarà più fortunata perché chi arriverà, e spero siano imprenditori seri, sa che potrà contare sulla spinta emozionale di un popolo di sportivi ancora disposto a fare sacrifici per orgoglio e passione verso questo sport”.

