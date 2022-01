CATANIA-CATANZARO: probabili formazioni, sarà Cataldi a guidare la mediana dall’inizio?

Le probabili formazioni del match Catania-Catanzaro, valevole per la 24ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Francesco Baldini ritrova Claiton e Rosaia ma deve fare a meno di Pinto per squalifica, non convocati Piccolo, Pino e il portiere Borriello. Sull’out sinistro difensivo dovrebbe agire uno tra Zanchi e Ropolo dal primo minuto, con Albertini sulla corsia opposta e la coppia Claiton-Monteagudo al centro (Stancampiano in porta). A centrocampo troverebbero posto Rosaia, Cataldi e Greco con Provenzano principale alternativa nel ruolo di metodista, mentre in avanti si prevede la conferma del tridente composto da Biondi (o Russotto), Moro e Russini.

Vincenzo Vivarini deve rinunciare agli squalificati Carlini e Cianci, out anche Iemmello, Curiale, Porcino, Tentardini e Rolando. Nel 3-5-2 di partenza davanti all’estremo difensore Branduani agirebbero Scognamillo, Fazio e Martinelli, con Bayeye, Verna, Maldonado, Welbeck e Vandeputte in mezzo e il tandem Biasci-Vazquez di punta.

La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Monaldi della sezione AIA di Macerata, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Salama di Ostia Lido e Votta di Moliterno e dal IV ufficiale Maranesi di Ciampino. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

