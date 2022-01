CATANIA: dopo il confronto con i curatori, Baldini sempre più convinto di non abbandonare la nave

Lo ha ribadito nelle scorse settimane, quando ancora non si sapeva se il Tribunale avrebbe accordato l’estensione dell’esercizio provvisorio. Mister Francesco Baldini è stato presente nel tardo pomeriggio di venerdì, in occasione dell’incontro tenutosi con i curatori fallimentari, non avendo alcuna intenzione di cambiare idea. Inevitabilmente qualche sacrificio in termini di calciatori in uscita sarà fatto per venire incontro alle esigenze dei curatori, i quali dovranno periodicamente rendicontare al Tribunale la situazione economica. Lo scopo principale è, infatti, quello di risparmiare sui costi di gestione. Baldini si è confrontato anche con il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino per capire meglio quali strategie adottare. In ogni caso Baldini non abbandonerà la nave. Il tecnico di Massa resta al timone del Catania e, anzi, ha già in mente qualche idea di profili giovani che potrebbero fare al caso della squadra rossazzurra ed essere integrati nell’organico.

