CATANIA: cosa aspettarsi dal mercato ancora?

Lunedì 31 gennaio, ore 20. Domani è la data ultima per definire operazioni di calciomercato nella finestra invernale, in alternativa sarà ancora possibile acquisire giocatori svincolati per il Catania che, comunque, dovrebbe sostanzialmente essere al completo. L’obiettivo principale risiede nel completamento del reparto arretrato con un nuovo difensore centrale oppure un terzino.

Innestare un altro elemento porterebbe la lista di rossazzurri tesserati a 24 unità. Attenzione, però, alla possibilità che il Catania reperisca sul mercato anche un esterno d’attacco. Potrebbe farlo qualora si liberasse un posto, ad esempio trasferendo altrove Antonio Piccolo, che è in uscita ma percepisce un ingaggio elevato e questo – unitamente alle condizioni fisiche incerte – ha frenato varie trattative finora.

Ma in rosa c’è anche Felipe Estrella, centravanti di proprietà del Genoa, club che lo ha prestato al Catania la scorsa estate ma il ragazzo non è mai stato disponibile e continua a sottoporsi ai test per l’idoneità fisica. Da non escludere l’ipotesi di una risoluzione anticipata del prestito. Riepilogando ci si attende, dunque, almeno un rinforzo ulteriore in difesa. Con la probabilità che qualcos’altro si faccia in avanti.

