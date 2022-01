CATANIA: inibizione e sanzione per Le Mura, ammenda anche al club

Nicola Le Mura, ex Amministratore Unico del Catania, è stato inibito per due mesi per non aver provveduto, entro il termine del 18 ottobre 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati e a quelli di giugno 2021 a diversi tesserati. Lo ha stabilito la FIGC, che ha anche sanzionato con ammende di 750 euro lo stesso Le Mura e il Catania per responsabilità diretta, per aver corrisposto gli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento dell’iscrizione.

