CATANIA: con la Paganese il primo impegno ufficiale del 2022, Covid permettendo…

Domenica 16 gennaio 2022, Catania-Paganese. Gli etnei scenderanno in campo tra una decina di giorni per affrontare gli azzurrostellati. Almeno in teoria. La squadra di mister Baldini ha sempre detto di essere concentrata sul rettangolo verde, a prescindere dai fatti extra campo, ma il match in questione potrebbe non essere disputato regolarmente. L’aumento notevole dei casi di Covid-19 che si registrano un pò in tutta Italia vede infatti coinvolte anche numerose squadre di calcio. Per tale ragione il Presidente Ghirelli ha rinviato le gare valevoli per la 1/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Nello specifico il Catania salterà la trasferta di Andria, ma non si esclude un nuovo slittamento delle partite in programma. Molto dipenderà dall’andamento epidemiologico nei prossimi giorni. Intanto qualche caso di Covid è presente all’interno del gruppo squadra della Paganese. In casa Catania, invece, i tesserati positivi al Covid-19 sono sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori rossazzurri, inoltre, pur negativi al Covid-19 osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata.

