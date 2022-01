CATANIA: mercato, chi resta e parte. La situazione attuale. Greco non si muove. Estrella resta o torna al Genoa

Continuano le valutazioni in casa Catania su quali giocatori resteranno e chi, invece, è destinato a partire. Nulla di deciso ancora su Pinto. Ceccarelli e Piccolo verso la cessione. In merito a Zanchi, resta in ballo la trattativa di scambio con Lorenzini della Turris. Maldonado vicino al trasferimento al Catanzaro, bloccato al momento il passaggio di Calapai al Crotone. Una trattativa, questa, che rischia di saltare definitivamente nelle prossime ore. Verso la permanenza Claiton, Rosaia, Izco, Russini, Cataldi, Russotto, Greco e Provenzano. Idem Biondi e gli altri ragazzi in prestito. Non si muoveranno anche i portieri Sala e Stancampiano. In forse Albertini e Monteagudo. Su Estrella, che risulta tuttora tesserato con il Catania, continuano gli accertamenti medici. Rientrerà alla base (Genoa) entro la chiusura del mercato se non dovesse ottenere l’idoneità agonistica. Si cerca il sostituto di Maldonado, Marcucci non è l’unico nome sondato.

