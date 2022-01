CATANIA: tour de force a febbraio, a meno di ulteriori rinvii

Stando così le cose, il Catania affronterebbe questo mese Bari e Catanzaro. Il quadro epidemiologico complessivo ha suggerito alla Lega Pro di optare per il rinvio di due giornate. Questo comporterà, per il Catania, il dover affrontare qualcosa come sette partite nel mese di febbraio. Un vero e proprio tour de force con doppia trasferta in quel di Andria e Torre del Greco nel giro di pochi giorni. La settimana successiva, match casalingo al cospetto del Picerno per poi sfidare nell’arco di una settimana Juve Stabia (fuori casa) e Virtus Francavilla. Poi, altre gare a distanza ravvicinata con Paganese (al “Massimino”) e Avellino. A meno che la situazione Covid non determini ulteriori rinvii. Ad oggi il mese di febbraio si preannuncia pieno zeppo d’impegni per il Catania, sul campo e non solo (vedi apertura asta per vendita competitiva del titolo sportivo).

