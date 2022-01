CECCARELLI: nessun passo indietro, dai mal di pancia di inizio dicembre all’addio

Tommaso Ceccarelli non è più un giocatore del Catania. L’esterno romano ha infatti risolto il proprio vincolo contrattuale con l’Elefante rendendosi di fatto libero di accasarsi altrove (si parla soprattutto di Avellino, Taranto e Juve Stabia). Nessun passo indietro da parte sua e, quindi, addio inevitabile. Che il calciatore non facesse più parte della rosa a disposizione di Francesco Baldini lo si sapeva da tempo, essendo stato lo stesso numero undici a non voler più scendere in campo con indosso la maglia rossazzurra già da inizio Dicembre. Nella scelta del giocatore hanno pesato le questioni economico-societarie, visto che nei mesi scorsi la vecchia proprietà non è stata in grado di mantenere le promesse, non ottemperando in tempo alle scadenze ordinarie (tanto da costringere i calciatori a mettere in mora il club).

Tuttavia, come più volte evidenziato dallo stesso Baldini a mezzo stampa, non hanno convinto i tempi della decisione assunta dal calciatore classe ’92, considerato il fatto che prima della sosta invernale e della conseguente apertura della campagna di trasferimenti mancavano ancora quattro partite. Sotto il profilo umano, forse, ci si poteva aspettare qualcosa di diverso dal ventinovenne esterno offensivo. Fermo restando che è una scelta di natura professionale e, quindi, degna del giusto rispetto. L’ex Feralpisalò era uno dei calciatori di maggior talento del sodalizio di Via Magenta ma i numeri non sono stati propriamente lusinghieri, solamente 3 assist ed un rigore sbagliato in 14 gare complessive. Da questo momento le strade di Ceccarelli e del Catania si incroceranno solamente da avversari, mantenendo però vivido il ricordo di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato e soprattutto di come si sia concretizzata questa separazione.

