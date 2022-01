COPPA ITALIA SERIE C: Sudtirol ad un passo dalla finale, gli ex Catania Di Piazza e Nunzella protagonisti in negativo

Mercoledì si giocherà il match valido per la semifinale di Coppa Italia Serie C tra Catanzaro e Padova, dopo l’1-1 maturato all’andata in terra veneta per effetto dei gol di Kirwan e Verna. Intanto c’è già una squadra ormai praticamente certa di staccare il pass per la finale della competizione. Si tratta del Sudtirol, vittorioso per 0-4 sul campo della Fidelis Andria grazie alle realizzazioni di Casiraghi, Odogwu, Fink ed allo sfortunato autogol dell’ex Catania Nunzella. Protagonista in negativo anche l’ex rossazzurro Di Piazza, espulso per proteste nel corso del primo tempo. Il 2 marzo verrà disputata la gara di ritorno, ma la qualificazione biancorossa è virtualmente acquisita.

