DI MARZIO: Catania in campo con il lutto al braccio domenica

In vista della gara con il Catanzaro, in programma domenica 30 gennaio allo stadio “Angelo Massimino”, il Calcio Catania ha richiesto e ottenuto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico l’autorizzazione ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio in onore di Gianni Di Marzio, ex allenatore rossazzurro tragicamente scomparso nei giorni scorsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***