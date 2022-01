ESCLUSIVA: Catania, chiesta la riduzione del 30-40% dell’ingaggio

Nei giorni scorsi si è detto che i curatori fallimentari hanno incontrato squadra e staff tecnico del Catania. In occasione del confronto non si è parlato di movimenti in uscita ma della necessità di rimodulare i contratti in essere. Secondo quanto raccolto da TuttoCalcioCatania.com, ai calciatori che percepiscono l’ingaggio più alto nella rosa è stato proposta dalla curatela una riduzione pari al 30-40%. Condizione necessaria, questa, affinchè possano proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. Altrimenti sarà automatico il loro trasferimento altrove per esigenze strettamente legate all’esercizio provvisorio. Adesso più che mai la palla passa ai calciatori, chiamati a decidere il da farsi con la sessione invernale del mercato aperta ed un futuro societario che passa dall’eventuale aggiudicazione dell’asta per la procedura competitiva.

