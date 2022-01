EX ROSSAZZURRI: Bellusci, ritorno nel club che lo ha lanciato in massima serie

Più di 100 presenze con la maglia del Catania, cinque stagioni vissute in rossazzurro per il difensore Giuseppe Bellusci. Poi, esperienza inglese tra le fila del Leeds, trasferimento a Empoli, ritorno in Sicilia sponda rosanero e triennio al Monza. Adesso, a distanza di 13 anni, Bellusci torna nella città in cui ha cominciato a muovere i primi passi da calciatore professionista. In terra marchigiana si mise in mostra tra le fila delle giovanili bianconere fino ad arrivare all’esordio in Serie A, all’età di soli 17 anni e nove mesi, in un Ascoli-Palermo datato 13 maggio 2007. Fu l’inizio di una carriera che lo ha visto protagonista sui campi di A e B. Il calciatore classe 1989 torna dunque in bianconero e proverà a migliorare il posizionamento in classifica dell’Ascoli attualmente decimo in cadetteria.

