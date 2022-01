EX ROSSAZZURRI – Del Grosso: “Bari, alla fine emersa la qualità. Bravo Baldini. Catania non arrendevole”

Ai nostri microfoni aveva parlato di una gara non dall’esito scontato. In effetti il Catania è riuscito a portare a casa un punto e poteva addirittura vincere sul campo del Bari. Queste le parole del doppio ex Alessandro Del Grosso a tuttobari.com: “Che gara! Mi aspettavo un Catania non arrendevole e così è stato, anzi fisicamente stava veramente bene. Bravissimo Baldini a prepararla, ha messo in difficoltà la linea difensiva biancorossa con la velocità. Nel primo tempo sono andati anche a prenderli nella metà campo avversaria. Però alla fine si sono viste tutte le qualità dei galletti, una gara del genere fino all’anno scorso l’avrebbe persa, anche con qualche espulso. Il Bari i gol se li è cercati, ha avuto diverse occasioni in più. Nel complesso si è però fatto male in fase di non possesso ed interdizione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***