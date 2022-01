EX ROSSAZZURRI – Ferrigno, la moglie: “Con Fabrizio abbiamo combattuto insieme. Simone gioca nel Catania, si emoziona nel vedere i filmati di papà”

L’ex dirigente rossazzurro Fabrizio Ferrigno si è spento il 14 ottobre 2020, all’età di 47 anni. La moglie Giovanna ripercorre i momenti difficili attraversati a partire da quel contesto di grande dolore, seguendo un percorso di fede. Ecco quanto evidenziano i colleghi di corrieredellacalabria.it:

“Grazie alla fede ho trovato la pace per poter andare avanti, sapendo che Fabrizio è in Cielo e questo mi dà forza in ogni cosa che faccio, ma più passa il tempo e più la sua assenza si avverte. Con Fabrizio abbiamo scoperto nel 2014 la leucemia e abbiamo combattuto anche grazie al percorso di fede che abbiamo fatto insieme. Ricordo i suoi 65 giorni in ospedale prima del trapasso, in quel periodo non ho visto i miei figli, cosa che non era mai successa prima. Mi sono abbandonata a lui nel periodo più duro. Mi sono avvicinata alla fede sin dal 2007, per un male che aveva mio padre e da quel giorno ho trovato una perseveranza nel fare le cose che solo dall’alto poteva arrivare e sono rinata quando ci sono da affrontare i problemi. Nel tempo ho trovato forza anche grazie ai pellegrinaggi a Medjugorje”.

“E’ stata concessa una borsa di studio ai nostri figli. La borsa di studio aiuterà i ragazzi negli studi, scuola e università. Devo dire però che non ce la farei a vedere mio figlio Simone, ancora piccolo anche se gioca bene, andare via di casa per il calcio. Fabrizio mi diceva che era molto forte e che faceva delle cose che lui non era in grado di fare alla sua età, pur non facendoglielo mai sapere. Simone gioca nel Calcio Catania, luogo in cui viviamo, ma ora l’attività giovanile si è fermata per le situazioni societarie. Ho visto Simone molto emozionato nel vedere i filmati del padre, io avevo un grosso nodo alla gola nel rivederlo”.

