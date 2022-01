EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Bari, rigore regalato. Serve un progetto di 4-5 anni per il Catania. Riempire lo stadio”

L’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, in onda su TeleJonica, ha parlato della situazione societaria del Catania e della squadra di Baldini, reduce dal pareggio di Bari. Queste le parole più significative evidenziate da catanialive24.it:

“L’asta? Spero che qualcuno di buon senso faccia una buona offerta per il Calcio Catania. Io ho vissuto una situazione simile a Perugia nel 2005. In queste circostanze, non esiste il se o il ma. Chi va in campo deve pensare soltanto a far bene. Catania è sempre una piazza importante, fare bene qui dà una marcia in più. Il problema potrebbe sorgere, però, quando non si ha la pazienza di aspettare. Chi prenderà questo club deve sapere che Catania è una certezza. Non è una scommessa, ma una certezza. Catania significa, per esempio, dai 12 a 15 mila persone allo stadio. Bisogna dire la verità, ma soprattutto avere un progetto di 4-5 anni e non di 6 mesi. Ripeto, però, che ci vorrà anche molta pazienza. Bisogna comunicare il progetto e le intenzioni, allora così si potrà essere seguiti”.

“La gara col Bari? Nessuna sbavatura per il Catania sia in fase offensiva che difensiva, con grande pressing alto. Il mister l’ha preparata bene: purtroppo il rigore del 3-3 era regalato. Si giocava con la prima della classe, ma i rossazzurri erano ben messi in campo, non hanno avuto paura. Devono essere consapevoli di aver fatto un’ottima partita. Ci sono stati solo dei piccoli errori che Baldini può correggere. I ragazzi, comunque, sono stati bravi a non stare dietro le chiacchere: bisogna riempire lo stadio per ringraziare e sostenerli“.

“Baldini ha creato una famiglia, deve sapere chi porta a casa. Chi non fa al caso suo, meglio non prenderlo e giocare con chi è a disposizione. Se bisogna sfoltire la rosa e prendere gente giovane, valida e che sposi la causa, ben venga. In ogni modo, non condanno chi ha deciso di fare scelte diverse come Ceccarelli e Maldonado”.

