EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Tifosi amareggiati per le promesse della Sigi. Baldini da applausi. Catania e calcio connubio perfetto”

L’ex calciatore del Catania Francesco Millesi fiducioso che il club rossazzurro riparta da una nuova proprietà, analizzando la situazione ai microfoni di tuttoc.com: “Come valuto la situazione? Critica ma probabilmente il club verrà acquistato. Una piazza come Catania fa gola a tutti, speriamo bene. Spiace vedere i tifosi amareggiati per le promesse della Sigi. Quando questo gruppo ha preso il club si è preso anche gli applausi per due stagioni positive ma se prendo il Catania devo anche sapere che non posso portarlo a questo punto. Catania e il calcio restano un connubio perfetto. Se si toglie il calcio ai catanesi viene a mancare qualcosa. Catania è tatuato sulla pelle del tifoso, mi auguro che possa continuare con buone prospettive. Baldini? Grande uomo e bravo tecnico. Un altro mister avrebbe di sicuro lasciato. Se devo lavorare devi avere le carte in regola per farlo, non è facile lavorare cosi. Quello che fa è da applausi: è molto legato al Catania e ha il carattere di chi non molla”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***