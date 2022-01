EX ROSSAZZURRI – Rizzo, Sebastiani (Pres. Pescara): “Non ha la testa giusta per stare qui…”

Sta già per concludersi la seconda avventura di Giuseppe Rizzo con la maglia del Pescara, dopo avere vestito la maglia biancazzurra anche nella stagione 2013/14. L’ex centrocampista del Catania è infatti in uscita dalla società abruzzese, il Presidente Daniele Sebastiani ha motivato nei giorni scorsi la decisione di trasferirlo altrove, ai microfoni di TV6. Ecco quanto evidenziato da pescarasport24.it: “Rizzo è venuto qui fortemente voluto da noi, è arrivato e credo che non aveva la testa giusta per stare qui. Non si può fare quello che ha fatto lui in occasione dell’espulsione (gli è costata quattro giornate di squalifica nel match Pescara 0-0 Lucchese disputato a novembre, ndr) e non si può arrivare in ritardo alla ripresa dopo 9 giorni di vacanza. E’ giusto che si trovi una collocazione”. Adesso Foggia, Messina e un altro paio di squadre hanno manifestato interesse per il calciatore messinese classe 1991, chiamato a scegliere la proposta migliore per la prosecuzione della carriera.

