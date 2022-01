EX ROSSAZZURRI: Serie C, Bucolo potrebbe tornare nel girone C

Giocatore attualmente in forza al Mantova, il centrocampista catanese ed ex Catania Rosario Bucolo potrebbe lasciare il girone A di Serie C per fare ritorno nel raggruppamento meridionale. Possibile per lui un ritorno a Potenza. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttopotenza.com, il centrocampista piace ai lucani che lo persero in estate su precisa indicazione di mister Fabio Gallo che preferì puntare su altri profili. Con Bruno Trocini in panchina, però, il discorso potrebbe riaprirsi.

