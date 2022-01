FALLIMENTO CATANIA: non è stata ufficialmente percorsa la strada del reclamo

“Una sentenza che non condividiamo, proporrò di presentare reclamo avverso la sentenza. Rilevo che il fallimento avviene dopo poco più di un anno dalla desistenza da parte della stessa procura dalla prima istanza di fallimento, in un quadro attuale in cui il debito erariale e complessivo del club è stato ridotto nel corso della nostra gestione”. Parole dell’avvocato Giovanni Ferraù ai microfoni del quotidiano La Repubblica, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento del Palazzo di Giustizia etneo. Una ventina di giorni fa, però, riportammo la notizia che difficilmente il reclamo sarebbe stato presentato. Giungono conferme in questo senso dalla redazione di Telecolor, nel corso della trasmissione sportiva ‘Corner’. I termini per eventualmente presentare il reclamo sono scaduti infatti pochi giorni fa. Si è deciso di non percorrere questa strada, confermando a tutti gli effetti i contenuti della decisione assunta il 22 dicembre scorso dal Tribunale.

