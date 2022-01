FIDELIS ANDRIA-CATANIA: arbitra l’incontro Di Marco della sezione di Ciampino

Sono stati designati gli arbitri per i recuperi della 2/a giornata di ritorno di Serie C. Fidelis Andria-Catania, valida per il girone C, sarà diretta dal sig. Davide Di Marco (Ciampino) coadiuvato dagli assistenti Antonio D’Angelo (Perugia) e Matteo Pressato (Latina). Quarto ufficiale Enrico Gigliotti (Cosenza).

Nessun precedente da direttore di gara per il “fischietto” laziale. Si registrano, invece, due partite della Fidelis Andria dirette: la sconfitta per 2-1 sul campo del Francavilla nella stagione 2018/19 (Serie D) ed il successo esterno ottenuto nell’attuale edizione della Coppa Italia Serie C per 1-0 contro il Bari (rigore trasformato da Bubas al 37′).

