FOLLIERI: accostato al Messina dopo i tentativi a vuoto con Palermo, Catania e Foggia

Prova con insistenza a far parte del mondo del calcio. Dopo svariati tentativi, tra cui quello di provare ad acquisire le quote del Catania, del Palermo e del Foggia, l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri viene accostato all’ACR Messina, società formalmente in vendita. “Tra le offerte arrivate sul piatto del presidente Sciotto attraverso lo studio legale Bonetti & Delia – si legge tramite il Giornale di Sicilia – ci sarebbe quella di Raffaello Follieri, uomo d’affari noto agli amanti del gossip per la relazione con l’attrice Anne Hathaway”.

L’ultima strada che tentò di percorrere, quella diretta a Foggia, fu sbarrata dalla dirigenza rossonera la quale, attraverso un comunicato, sottolineò il fatto di non avere fornito “elementi che confermino interesse concreto ed effettive disponibilità economiche per un progetto di crescita del Calcio Foggia 1920″ esprimendo contrarietà di fronte all’eventualità “dell’ingresso del signor Follieri e/o di una società del suo gruppo nel progetto calcistico cittadino”. Adesso, evidentemente, Follieri ci prova con il Messina. Per l’ennesima volta la vicenda si concluderà con un nulla di fatto?

