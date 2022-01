FRISENNA: “Ho grandissima voglia di rimettermi in gioco”

Le prime dichiarazioni da tesserato del Città di Sant’Agata per il centrocampista catanese classe 2002 Giulio Frisenna, che il Catania ha ceduto in prestito: “Sono davvero contento di questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare, anche perché è un po’ di tempo che non gioco e mi mancano i 90 minuti. Arrivo a Sant’Agata con grande entusiasmo e molto carico, anche perché dopo i colloqui avuti con il DS Meli e mister Giampà, entrambi hanno dimostrato di credere molto in me, di avere grande fiducia. Una fiducia che io spero di ripagare mettendo sempre il massimo impegno. Quella di Sant’Agata la ritengo una scelta importante, perché ho grandissima voglia dopo quando fatto lo scorso anno a Licata di rimettermi in gioco”.

