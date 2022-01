FUTURO CATANIA: per il rilancio servirà un management preparato e competente

Le vicissitudini attuali del Catania, aggrappato all’estensione dell’esercizio provvisorio in funzione della vendita competitiva del titolo sportivo, forniscono un valido spunto di riflessione in merito al futuro calcistico ai piedi dell’Etna in termini di progettualità.

Il progetto SIGI è naufragato soprattutto per la poca attitudine ed esperienza della suddetta compagine societaria nella gestione di una società di calcio. Il percorso della S.p.A. catanese si è rivelato tutt’altro che agevole e alla fine è emersa l’incapacità di rilanciare le ambizioni rossazzurre cui si sono aggiunte nella stagione corrente serie difficoltà nel gestire l’ordinario. Il fallimento per insolvenza dichiarato dal Tribunale il 22 dicembre scorso rappresenta l’epilogo disastroso della vicenda societaria del Catania, oberato dai debiti e ormai stagnante nel terzo livello della piramide calcistica nazionale da sette stagioni consecutive.

Per rilanciare le ambizioni di una piazza interessata dal fallimento della società di calcio occorre un management sportivo preparato e competente, profondo conoscitore della materia e lungimirante. Catania come tutte le realtà calcistiche necessita di entrare in un’ottica moderna, superando in maniera definitiva modelli di gestione sportiva antiquati o estemporanei. Dotarsi di strutture di proprietà (Torre del Grifo rappresenta un asset fondamentale anche in chiave futura), curare il settore giovanile e sviluppare strategie efficaci nell’ambito del social media marketing sono soltanto alcune proposte che avvicinerebbero i colori rossazzurri ai modelli di gestione sportiva vincenti.

