GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Sul Catania ho sempre preoccupazione, anche se inferiore rispetto a qualche giorno fa”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli torna sul caso Catania, intervenendo nel corso della trasmissione ‘0825 – Focus Serie C’, su 696 TV. Ecco quanto evidenziato da ottopagine.it: “I curatori fallimentari del Catania, come ormai noto, hanno tempo per lavorare sino alla fine di febbraio con verifiche ogni 10 giorni. Ho sempre preoccupazione per le sorti del Catania, anche se inferiore rispetto a quella che provavo qualche giorno fa, ma la preoccupazione permane per la città, per il club, che rappresenta una delle società storiche del calcio italiano. Sarebbe auspicabile che chi ha preso impegni li mantenga nel corso delle prossime settimane”.

