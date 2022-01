GIANNI DI MARZIO: il calcio piange la scomparsa dell’ex allenatore del Catania

Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età si 82 anni l’ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio. A darne l’annuncio è stato il figlio Gianluca, giornalista di Sky che, attraverso un tweet, lo ha salutato così: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Sì, perché fu proprio lui a segnalare al Napoli un giovanissimo Diego Armando Maradona.

I più grandi trionfì da allenatore, Gianni Di Marzio li ottenne sulle panchina di Catanzaro e Catania, portate in Serie A rispettivamente nel 1976 e nel 1983. In massima serie guidò anche il Napoli, condotto fino alla finale di Coppa Italia 1978 persa contro l’Inter per 2-1 in rimonta. Ha allenato, inoltre, Juve Stabia, Brindisi, Genoa, Lecce, Padova, Cosenza e Palermo. Dopo la carriera di allenatore, Di Marzio era stato manager di numerose società, tra cui il Venezia di Zamparini che conquistò la Serie A. È stato anche consulente del Palermo. Tra le sue tante scoperte, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Sentite condoglianze dalla nostra redazione al figlio Gianluca e a tutta la famiglia.

