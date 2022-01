GOL: Moro davanti a tutti anche nei principali campionati di Serie C europei

Prendendo in considerazione i principali campionati di terza serie europei, notiamo come nessun giocatore abbia ancora eguagliato o migliorato fino a questo momento lo score realizzativo di Luca Moro.

L’attaccante di proprietà del Padova, ora in prestito al Catania, è andato a segno 18 volte e guarda tutti dall’alto non solo nella classifica marcatori di Serie C. Al momento, in ambito europeo, è davanti alla punta Stewart del Sunderland, a +1 ma con 8 partite in meno rispetto all’inglese. Al terzo posto troviamo Stockton, in forza al Morecambe, davanti agli italiani Galuppini (Renate) e Magnaghi (Pontedera).

Questi i principali marcatori europei di Serie C a confronto (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania):

Luca Moro – Catania – 18 gol su 17 presenze, media gol 1.06 a partita Ross Stewart – Sunderland (Inghilterra) – 17 gol su 25 presenze, media gol 0.68 a partita Cole Stockton – Morecambe (Inghilterra) – 15 gol su 22 presenze, media gol 0.68 a partita Francesco Galuppini – Renate – 14 gol su 20 presenze, media gol 0.70 a partita Simone Magnaghi – Pontedera – 13 gol su 20 presenze, media gol 0.65 a partita Michael Smith – Rotherham United (Inghilterra) – 13 gol su 23 presenze, media gol 0.57 a partita Fahd El Khoumisti – US Concarneau – 12 gol su 17 presenze, media gol 0.71 a partita Durbant Geoffray – Stade Lavallois – 12 gol su 17 presenze, media gol 0.71 a partita Macauley Bonne – Ipswich Town (Inghilterra) – 12 gol su 24 presenze, media gol 0.50 a partita Gustaf Nilsson – Wehen Wiesbaden (Germania) – 11 gol su 17 presenze, media gol 0.65 a partita Michael Eberwein – Hallescher FC – 11 gol su 19 presenze, media gol 0.58 a partita Alexis Ferrante – Foggia – 11 gol su 19 presenze, media gol 0.58 a partita Luka Tankulic – Meppen (Germania) – 11 gol su 20 presenze, media gol 0.55 a partita Scott Twine – Milton Keynes Dons (Inghilterra) – 11 gol su 23 presenze, media gol 0.48 a partita Joe Ironside – Cambridge United (Inghilterra) – 11 gol su 24 presenze, media gol 0.46 a partita

