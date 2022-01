LA SICILIA – Baldini: “Devo salvare la categoria, ho un patto non scritto con Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Ho il dovere di offrire il meglio a una piazza che ci ha accolti e ci sta sostenendo in maniera costruttiva”. Dichiarazioni che portano la firma di Mister Francesco Baldini, evidenziate dal quotidiano locale, a conferma del legame che si è instaurato con la tifoseria rossazzurra. Lo stesso Baldini avrebbe potuto dimettersi, ma non ha mai pensato di farlo neanche di fronte alla minaccia di un esercizio provvisorio che è stato prolungato di due mesi: “Alleno anche i ragazzini, ma ho un patto non scritto con la città e devo fare il possibile per salvare la categoria”, le parole del tecnico di Massa che continua ad allenare la squadra in attesa del ritorno in campo.

