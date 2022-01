LA SICILIA – Catania, clima di attesa. Baldini in città, i tifosi: “Sei uno di noi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Attesa interminabile di allenatore, dirigenti dell’area sportiva e squadra. Apprensione comprensibile circa le sorti del Catania mentre gli allenamenti sono stati sospesi a seguito dei casi di positività al Covid. Ieri mattina mister Francesco Baldini ha fatto una capatina nelle zone del centro storico per sbrigare un fattore personale, il tecnico rossazzurro è stato avvicinato da una decina di tifosi che transitavano da piazza Duomo. Attestati di merito per il lavoro portato avanti non solo sul campo: “Sei uno di noi”, gli hanno sussurrato i tifosi sempre più preoccupati per la situazione societaria. Baldini ha incassato commosso i complimenti e ha allargato le braccia confidando in una svolta miracolosa. Molti dei calciatori, inoltre, dopo la cena si sono radunati fino a tarda serata nello spazio davanti all’albergo all’interno del Village di Torre del Grifo. Tutti per capire cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***