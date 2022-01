LA SICILIA – Greco: “Rapporto solido con Baldini, devo tanto ai tifosi. A Bari il mio gol più bello”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Migliore in campo contro il Bari, il centrocampista Jean Freddi Greco rilascia un’intervista al quotidiano La Sicilia: “La mia miglior gara con la maglia del Catania contro il Bari? Ogni tanto capita di disputare la miglior gara, ogni tanto capita di steccare ma io cerco sempre di dare il massimo. Credo di avere realizzato il più bel gol in carriera finora. Quella palla presa durante la pressione agli avversari è frutto di un movimento che tutto il settore esegue tra sostegno e coperture del compagno. Eravamo motivati dopo un mese di stop, è subentrato orgoglio di squadra e personale. Resta il rammarico per non aver vinto ma siamo contenti della prestazione, ce la portiamo in testa preparando intanto il confronto con il Catanzaro. Giochiamo in casa e tenteremo di migliorare mentalmente e tatticamente. Abbiamo dimostrato di poter dominare chiunque. Baldini? Rapporto solido e intesa che cresce, mi dà consigli, mi sprona. Per un ragazzo di 20 anni è importante. E devo tanto ai nostri sostenitori, cerco di ripagare il loro entusiasmo. La foto scattata in pieno centro? Quello scattò lo terrò gelosamente tra i miei ricordi più belli. Il centro storico è bellissimo”.

