LEGROTTAGLIE: “Gara non facile contro il Catania, ma vincerà il Bari”

In vista di Bari-Catania, attraverso le pagine del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto il doppio ex Nicola Legrottaglie: “Domenica sulla carta non c’è storia? Tecnicamente il Bari è una squadra molto diversa dal Catania. È primo in classifica ed è favorito anche per emotività e motivazioni. Il Catania però ha dimostrato di essere una squadra che non regala nulla. Non sarà facile per il Bari ma credo che alla fine vincerà perché ha più qualità. Dovrà far girare velocemente la palla perché troverà un avversario che creerà densità centrale”.

