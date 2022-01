LODI: “Catania, tanti aneddoti. Voglio ancora giocare a calcio, futuro da procuratore sportivo”

L’ex centrocampista del Catania Francesco Lodi, attualmente in forza all’Acireale, ha parlato a 11contro11.it della sua avventura in maglia rossazzurra, di presente e futuro: “Nel gennaio del 2011 mi contattò Pietro Lo Monaco per acquistarmi comunicandomi la necessità del Catania di avermi come regista ed è cominciata così la bellissima avventura con i rossazzurri. Aneddoti? Beh ce ne sono davvero tanti. Ad esempio già la prima partita in casa fu davvero speciale: giocavamo in casa contro il Lecce ed eravamo sotto 1-2 ma siamo riusciti a ribaltarla con una mia doppietta (entrambe le reti su punizione). Una felicità e una gioia indescrivibili. Poi ci sono i tanti derby vittoriosi con il Palermo che erano le partite sempre più sentite della stagione per i tifosi e per noi giocatori. E come dimenticare la punizione in casa della Juventus! In più ricordo con piacere i rapporti di amicizia che si sono creati con i compagni e con gli allenatori come Simeone, Montella e Maran”.

“L’amore per questo sport è la principale motivazione ma anche il competere per obiettivi importanti. Qui ad Acireale c’è una società ambiziosa e preparata che non si è prefissata un obiettivo specifico ma punta a far divertire i tifosi, molto calorosi; poi è chiaro che tutti noi giochiamo per vincere ogni partita quindi se capita l’occasione di ambire a qualcosa di prestigioso perché non provarci… Il mio futuro? Voglio intraprendere la carriera del procuratore sportivo, è un qualcosa che mi attrae e penso che i tanti anni in campo mi permettano di avere un certo occhio per i giocatori. Inoltre ho anche avviato una mia scuola calcio qui a Catania, la Star Academy Francesco Lodi, perché desidero vedere i ragazzi divertirsi e muovere i primi passi calcistici. Per adesso però ho ancora voglia di giocare a calcio e, fino a che avrò questo fuoco dentro di me per competere, non ho intenzione di smettere”.

