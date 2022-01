LORENZINI: l’ex gigante di Casertana e Turris innesto importante per la difesa

Dopo l’arrivo del centrocampista Pier Luigi Simonetti, il mercato del Catania registra una nuova ufficialità in entrata. Il club etneo si è assicurato il difensore Filippo Lorenzini, classe 1995, proveniente dalla Turris. Il neo calciatore rossazzurro va a rimpolpare una retroguardia numericamente scarna, che necessitava di interventi mirati nel settore centrale difensivo.

Lorenzini si forma calcisticamente tra le fila della Carrarese, squadra della sua città natale, per poi militare per un biennio nella Primavera del Bologna sotto la guida degli ex calciatori Francesco Baldini e Leonardo Colucci. Terminato l’apprendistato nelle giovanili rossoblù, segue mister Baldini dapprima a Sestri Levante in D e successivamente alla Lucchese in Lega Pro. In seguito veste le maglie di Casertana, Picerno e Turris, squadra con cui ha giocato un campionato e mezzo da titolare prima del trasferimento a Catania durante l’attuale finestra di mercato.

Difensore centrale mancino alto 197 cm, Lorenzini è provvisto di notevole forza fisica ed elevazione che lo rendono abile nei contrasti e nel gioco aereo. Porta in dote al Catania qualità tecniche e atletiche, conoscenza del Girone C e motivazioni nell’accettare la destinazione etnea e far parte del progetto tecnico di mister Francesco Baldini. Conta 180 presenze e 3 reti tra i professionisti.

