LORENZINI: saluta sui social la Turris, pronto per il trasferimento a Catania

In attesa del comunicato ufficiale che certifichi il passaggio di Filippo Lorenzini dalla Turris al Catania, il difensore classe ’95 si congeda dalla Turris e dalla piazza corallina inviando un messaggio via socia ai tifosi corallinil: “Voglio dire grazie a chi mi ha sostenuto, incitato e criticato. Insieme abbiamo gioito e qualche volta pianto senza nessun rancore. Me ne vado a testa alta e da uomo. Ciao Torre!”. Lorenzini si prepara per vivere una nuova esperienza, ripartendo dal Catania di mister Francesco Baldini, dopo un corteggiamento che dura dalla sessione estiva del calciomercato.

