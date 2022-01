MEDIA SPETTATORI: dalla Serie A alla C, Catania undicesima tifoseria del Sud per presenze allo stadio

Il sito lecce.italiani.it riporta la classifica della media spettatori delle squadre del Sud, dalla Serie A in giù, relativamente alle prime venti posizioni. Nella top ten, ai primi due posti ci sono due squadre campane che hanno molto seguito: Napoli e Salernitana. Non giocano in Serie A, ma comunque riescono ad avere numeri importanti sugli spalti Lecce e Bari, rispettivamente al terzo e quarto posto. A seguire Reggina, Cosenza e Palermo.

Proseguendo in questa speciale classifica delle presenze allo stadio per le tifoserie meridionali, si notano tante altre realtà come Catania, che occupa l’undicesima posizione alle spalle del Foggia e davanti all’Avellino con poco più di 3mila spettatori, tenendo conto della grave crisi societaria del club rossazzurro sfociata nella dichiarazione di fallimento che ha allontanato molti tifosi dallo stadio.

1. Napoli (Serie A) 24.104;

2. Salernitana (A) 12.882;

3. Lecce (B) 8.870;

4. Bari (C) 8.840;

5. Reggina (B) 5.573;

6. Palermo (C) 5.468;

7. Cosenza (B) 4.701;

8. Benevento (B) 3.822;

9. Taranto (C) 3.562;

10. Foggia (C) 3.538;

11. Catania (C) 3.103;

12. Avellino (C) 3.006;

13. Campobasso (C) 2.784;

14. Catanzaro (C) 2.465;

15. Fidelis Andria (C) 2.145;

16. Crotone (B) 2.050;

17. Potenza (C) 1.815;

18. Juve Stabia (C) 1.356;

19. Virtus Francavilla 1.200;

20. Monopoli (C) 1.145.

