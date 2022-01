MERCATO: aumentano le richieste per Zanchi

Valutazioni in corso sulla rosa del Catania, chi resta e parte. E intanto non mancano le società pronte a sondare il terreno nei confronti di calciatori rossazzurri. Ad esempio, con il passare dei giorni, aumentano le richieste all’indirizzo del laterale sinistro Andrea Zanchi. Negli ultimi giorni si sono registrati contatti in particolare con Teramo, Turris e Vibonese ma non sono gli unici club alla finestra per il calciatore romano classe 1991.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***