MERCATO: Catania, altro giovane in arrivo da Padova?

Secondo quanto si apprende dai colleghi di padovasport.tv, Catania e Padova sono in contatto per capire se ci sono i presupposti per avviare nuove trattative di mercato. I patavini hanno dato la loro disponibilità ad aiutare il Catania, visti gli ottimi rapporti tra i due club. Non è escluso l’arrivo in prestito di un altro giovane biancoscudato dopo Luca Moro), si parla del difensore classe 2003 Eddy Cabianca, più difficile invece l’arrivo del 19enne centrocampista Aljosa Vasic.

