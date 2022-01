MERCATO: Il Catania formalizza la cessione di Frisenna al Sant’Agata

Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Frisenna, a titolo temporaneo, all’A.C.D. Città di S.Agata. Il centrocampista classe 2002, dunque, dopo essere cresciuto nelle giovanili rossazzurre totalizzando numerose convocazioni in Prima Squadra e facendo il suo esordio tra i professionisti in Coppa Italia la scorsa estate contro la Vibonese, riparte dal campionato di Serie D, dove si mise in evidenza come uno dei migliori Under a Licata nella stagione 2020/21.

