MERCATO: Catania, settimana prossima prime trattative per la rimodulazione dei contratti

Sono ore di valutazione per elaborare le strategie di mercato atte a soddisfare le esigenze del Tribunale ma anche di quei calciatori che preferirebbero accasarsi altrove. In ogni caso si ricava l’impressione che non si assisterà ad una smobilitazione. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, nei primi giorni della prossima settimana il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino avvierà le prime trattative per la rimodulazione dei contratti. Pellegrino formulerà le proposte, spetterà ai calciatori accettare la possibilità di una decurtazione. Al momento l’obiettivo primario è capire quali componenti della rosa siano disposti a rimodulare il proprio ingaggio. Successivamente s’interverrà sul mercato in uscita e, conseguentemente, in entrata rimpiazzando i partenti.

