MERCATO: entro una decina di giorni novità importanti per il Catania

Il Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino ha preannunciato che in settimana potrebbero esserci novità sul mercato. Qualche operazione andrà in porto nei prossimi giorni, in primis in uscita dopo la risoluzione di Tommaso Ceccarelli (lo attende la Juve Stabia). Seguirà il trasferimento ormai praticamente certo di Luis Maldonado in direzione Catanzaro. Entro una decina di giorni il Catania conta di concludere tutte le trattative. I prossimi ad andare via dovrebbero essere Antonio Piccolo e Giovanni Pinto (o Andrea Zanchi), a cui si potrebbe aggiungere Luca Calapai, che lascerà Catania solamente per la B. Come sottolineato dallo stesso Pellegrino, in entrata gli obiettivi sono un attaccante, due difensori ed un centrocampista che rimpiazzi Maldonado.

